Силната активизация на всички локомотивци вече дава своя ясен резултат и вече са продадени 6 000 билета за финала за Купата на България. Това обявиха от фенклуба на Локомотив Пловдив в своята официална страница, видя Plovdiv24.bg. Битката за ценния трофей срещу ЦСКА е на 20 май от 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски".

"Предстои битка, в която не трябва да пестим сили, а да дадем 110% от себе си", призоваха още от "черно-белия" фенклуб.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение от "Лаута":

6000 черно-бели сърца вече запазиха своето място за финала!

Силната активизация на всички локомотивци вече дава своя ясен резултат. Само за два дни черно-бялата общност показа какво означава вярност, отдаденост и любов към клуба. Благодарим на всеки, който вече осигури своето място за финала и доказа, че Локомотив никога няма да върви сам.

Призоваваме да продължим със същата мотивация и през следващите дни, без да чакаме последния момент. Предстои битка, в която не трябва да пестим сили, а да дадем 110% от себе си.

Локомотив има нужда от всеки един по трибуните!

От днес в продажба са пуснати и билетите за сектор А, които ще се продават само на касите на "Лаута“. Те ще работят всеки ден от 11:00 до 19:00.

Един за всички, всички за Локомотив!