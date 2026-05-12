Дисциплинарната комисия към БФС отложи на днешното си заседание разглеждането на инцидентите по време на мача между Черно море и Ботев Пловдив. Решенията ще бъдат взети на следващото заседание на ДК, уточниха от БФС. Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, двубоят бе прекъснат за около 20 минути, след като фенове на "моряците" обиждаха на расистка основа защитника на "жълто-черните" Антоан Конте.

В същото време защитникът на Ботев Константинос Балоянис ще пропусне днешния мач срещу Арда на стадион "Христо Ботев". Заради натрупани 5 жълти картона той е със спрени права за един двубой и глобен с 255.65 евро.

Наказание има и за атакуващия халф на Локомотив Пловдив Каталин Иту. Той обаче е с 9 жълти картона и бе наказан за два мача и глоба от 102.26 евро.