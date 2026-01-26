Херо: Минал съм през много дербита, така че не се притеснявам от предстоящото

© Темата с избягалия в Левски Армстронг Око-Флекс е приключена. Това каза треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров при прибирането на тима от Турция.



Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, лошите метеорологични условия принудиха "канарчетата“ да прекратят лагера си в чужбина и те продължават да се готвят в лагерна обстановка на своята база в "Коматево".



Освен казуса Око-Флекс, треньорът на "жълто-черните“ коментира очакванията си за дербито с градския съперник Локомотив и докъде е стигнал Ботев с подготовката.



"Определено не случихме на време. През първите няколко дни беше бурен вятър, ураганен вятър. Имаме доста хора, които са с нарушена подготовка преди това, че дойдоха по-късно. Така че трябва да наваксваме тук времето, което ни остава тук. Минал съм през много дербита, така че не се притеснява от това“, коментира пред БНТ Димитър Димитров-Херо.



"Зоните и постовете, на които търсихме нови футболисти ги попълнихме. Остана само да търсим още едно крило", заяви при пристигането на отбора в "Коматево" спортният директор Иван Цветанов.