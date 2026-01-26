ИЗПРАТИ НОВИНА
Херо: Минал съм през много дербита, така че не се притеснявам от предстоящото
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:57
Темата с избягалия в Левски Армстронг Око-Флекс е приключена. Това каза треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров при прибирането на тима от Турция.

Както Plovdiv24.bg вече информира читателите си, лошите метеорологични условия принудиха "канарчетата“ да прекратят лагера си в чужбина и те продължават да се готвят в лагерна обстановка на своята база в "Коматево".

Освен казуса Око-Флекс, треньорът на "жълто-черните“ коментира очакванията си за дербито с градския съперник Локомотив и докъде е стигнал Ботев с подготовката.

"Определено не случихме на време. През първите няколко дни беше бурен вятър, ураганен вятър. Имаме доста хора, които са с нарушена подготовка преди това, че дойдоха по-късно. Така че трябва да наваксваме тук времето, което ни остава тук. Минал съм през много дербита, така че не се притеснява от това“, коментира пред БНТ Димитър Димитров-Херо.

"Зоните и постовете, на които търсихме нови футболисти ги попълнихме. Остана само да търсим още едно крило", заяви при пристигането на отбора в "Коматево" спортният директор Иван Цветанов.
Как да се притесняваш, като имаш такива артисти по свободно падане... Пимко ги е научил като видят зора, да почват да се въргалят по терено като умряли. Знаят какво да правят, спокойно Херо!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
