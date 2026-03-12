Личен празник днес отбелязва един от най-солидните бранители в българския футбол през 80-те и 90-те години на миналия век - Димитър Младенов. Легендата на Ботев (Пловдив) навършва 64 години.Роден на 12 март 1962 година в Пловдив, той защитава в продължение на десетилетие и половина цветовете на изключително качествения тим на Тракия (Пловдив).С екипа на жълто-черните печели Купата на Съветската армия през 1981 година, става вицешампион на България през 1986-а, а в осем сезона се окичва с бронзов медал.Най-големият си успех - шампионската титла, Димитър Младенов постига с ЦСКА, чийто екип облича между 1989 и 1991 година. С "армейците" достига и до финал в турнира за Купата на съветската армия и 1/4-финалите в надпреварата за КЕШ, отбелязва популярната страница във Фейсбук "Голове, метри, секунди".В "А" група "железният" защитник изиграва 389 мача, като 347 от тях са с жълто-черната фланелката на Ботев. Има 33 мача в европейските клубни турнири.По време на кариерата си в кратки периоди е част от Локомотив (ГО), Хасково и Марица (Пловдив). Играе и в турското първенство с екипа на Кършияка.Записва над 30 мача в различните национални гарнитури на България. Дебютира за "А" отбора още на 19 години - при гостуването на Бразилия на Теле Сантана, като в редиците на Селесао са Зико, Сократес, Тониньо Серезо, Жуниор... Играе в световни и европейки квалификации.