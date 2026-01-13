ИЗПРАТИ НОВИНА
Новите в Ботев идват! Няма да карат проби, а направо подписват договори
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:25
©
Треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров - Херо очаква нови попълнения тази седмица. Става въпрос за чужденци, които няма да минават проби, а направо ще подписват договори.

Очаква се те да са налични за наставника за първата контрола. Тя ще е на 15 януари (четвъртък) от 14:00 часа срещу съгражданите от Марица. Спарингът ще е на стадион "Христо Ботев“, където ще бъде отворена само централната трибуна.

В момента единственият нов е завърналият се в тима Алекса Мараш. Нападателят ще трябва да убеди Херо, че заслужава място в състава. През есента черногорецът бе под наем в гръцкия елитен Пансерайкос (Серес).

Димитър Димитров ще види и някои от младите играчи, твърди "Тема Спорт“. Очаква се талантите да са 4-5 и дори да тръгнат с тима за лагера в Турция.
ба*ти грознити муцуни...с конкурс ли ги избират тия квазимодота?
