© виж галерията Вратарят на Ботев (Пд) Даниел Наумов бе избран за Играч на мача при нулевото равенство на неговия тим срещу Арда.



Ето какво заяви героят за "канарите" след края на срещата в Кърджали:



Тежък мач, равностоен. Може би през второто полувреме ни свършиха силите. Арда контролираше играта. Но пък там, където трябваше да се намеса, аз се намесих. Може би е справедлива точката.



Твърде рано е да коментирам как сме при новия треньор. Може би като направим подготовка след зимната пауза ще си проличи ефектът на новия треньор.



Ако мога, бих искал да посветя това представяне на Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Те са големи мъжкари и аз вярвам и им пожелавам да се оправят и да преборят тежките битки, които водят.



