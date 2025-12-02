ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Героят на Ботев: След зимната пауза ще си проличи ефектът на новия треньор
Автор: Стойчо Генов 20:20Коментари (0)255
©
виж галерията
Вратарят на Ботев (Пд) Даниел Наумов бе избран за Играч на мача при нулевото равенство на неговия тим срещу Арда.

Ето какво заяви героят за "канарите" след края на срещата в Кърджали:

Тежък мач, равностоен. Може би през второто полувреме ни свършиха силите. Арда контролираше играта. Но пък там, където трябваше да се намеса, аз се намесих. Може би е справедлива точката.

Твърде рано е да коментирам как сме при новия треньор. Може би като направим подготовка след зимната пауза ще си проличи ефектът на новия треньор.

Ако мога, бих искал да посветя това представяне на Борислав Михайлов, Любослав Пенев и Петър Хубчев. Те са големи мъжкари и аз вярвам и им пожелавам да се оправят и да преборят тежките битки, които водят.

Още по темата: общо новини по темата: 575
02.12.2025
02.12.2025
02.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
01.12.2025
предишна страница [ 1/96 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Херо: Най-слабият мач, откакто поех отбора! Ако можех, щях на направя 10 смени
 Ботев отправи само един точен удар, но успя да се пребори за точка в Кърджали
 Утре е много важен ден за пловдивския футбол, УЕФА решава
 Арда е фаворит днес, но Херо едва ли ще се примири с това
 ПФК Ботев: Това назначение ще донесе ясна визия и професионализъм във всички спортни звена
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: