Честито! Неделев на Христова възраст! Вижте как капитанът на Ботев бе изненадан в съблекалнята
Автор: Стойчо Генов 13:21Коментари (2)422
Капитанът на Ботев (Пд) и любимец на "жълто-черните" привърженици - Тодор Неделев, празнува днес рожден ден. Халфът навършва 33 години.

Техничният полузащитник е роден на 7 февруари 1993 година в Пловдив, а футболната му кариера започва от школата на частния футболен клуб Ботев 2002. През 2011 година Неделев подписва професионален договор с Ботев, а същото лято прави дебюта си за първия отбор.

Три години по-късно халфът осъществява трансфер в немския елитен Майнц 05, но не успява да се наложи в състава и записва само две официални срещи, като предимно играе за втория отбор.

В началото а 2016 година Тодор Неделев се завръща в Ботев първоначално под наем, а впоследствие подписва постоянен договор.

В България освен за "канарчетата", играе за шампиона Лудогорец, с който записва 52 мача (9 гола и 8 асистенции).

С любимия си Ботев Тодор Неделев има до момента 306 мача, в които е реализирал 85 гола и 93 асистенции.

Носител е на Купата и Суперкупата на България през 2017 година с Ботев, както и шампион и носител на Купата на страната с Лудогорец.

За националния отбор Тодор Неделев дебютира на 15 август 2013 г. срещу Македония и към днешна дата има 44 двубоя за "лъвовете", в които се е разписал пет пъти.

Екипът на Plovdiv24.bg честити рождения ден на Тодор Неделев, като му пожелава здраве, късмет и още щастливи мигове с любимия му отбор!

Вижте в прикаченото видео как рожденикът бе аплодиран в съблекалнята на Ботев!

Честито на Тошко-дюнера! Никога няма да забравим как ни помогна да спечелим най-ценната купа в историята на българския футбол, както и участието му, във великото и незабравимо Шест на нула. Благодарим ти Тошко от сърце, от цялата черно-бяла общност. Ще останеш завинаги в нашите сърца. Ти ни дари с невероятна и огромна радост. Да илядиш!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
