КПБП: Докато ние оплюваме собственик, треньор и капитан, нашите неприятели пеят срещу нас

© Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "жълто-черните" фенове. Конкретният повод за реакцията е предстоящото дерби срещу Левски.



Както е известно, отложеният мач от 6-ия кръг на Първа лига е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:



Уважаеми жълто-черни фенове,



Докато ние оплюваме всеки един собственик, всеки един треньор, капитан и играч на нашия отбор през цялата 2025-та година (не че няма причини и че не знаем, че за всичко има хора на различни мнения), нашите неприятели пеят срещу нас и се канят да ни смачкат.



Призоваваме всеки един фен на Ботев, който ще присъства на мача с Левски въпреки всичко, да даде 101% от себе си на трибуните в подкрепа на нашите момчета(каквито и да са) и Иван Цветанов.



Били сме и по-зле, нямахме нищо, но бяхме там, непреклонни, екзалтирани, правещи стадион "Христо Ботев" врящ котел. Все още го можем! Ние сме Ботев Пловдив!