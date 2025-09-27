ИЗПРАТИ НОВИНА
КПБП: Докато ние оплюваме собственик, треньор и капитан, нашите неприятели пеят срещу нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:41Коментари (2)797
©
Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да отправи призив към "жълто-черните" фенове. Конкретният повод за реакцията е предстоящото дерби срещу Левски.

Както е известно, отложеният мач от 6-ия кръг на Първа лига е насрочен за 30 септември (вторник) от 17:30 часа на стадион "Христо Ботев“.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на КПБП:

Уважаеми жълто-черни фенове,

Докато ние оплюваме всеки един собственик, всеки един треньор, капитан и играч на нашия отбор през цялата 2025-та година (не че няма причини и че не знаем, че за всичко има хора на различни мнения), нашите неприятели пеят срещу нас и се канят да ни смачкат.

Призоваваме всеки един фен на Ботев, който ще присъства на мача с Левски въпреки всичко, да даде 101% от себе си на трибуните в подкрепа на нашите момчета(каквито и да са) и Иван Цветанов.

Били сме и по-зле, нямахме нищо, но бяхме там, непреклонни, екзалтирани, правещи стадион "Христо Ботев" врящ котел. Все още го можем! Ние сме Ботев Пловдив!
26.09.2025
26.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
25.09.2025
Къде е тази аритметика по селата? “101%” щели да се раздават…. 1912 употребявани подлоги. ПлейнЪ знае как да ги бие и мотивира за нови вноски “в името” на 6:0тяф.
0
 
 
Нека си пеят , тяхно право е ! Въпроса е ние да сме на стадиона и да подкрепим ВСИЧКИ.....до последен дъх...каквото стане....Само Ботев Пловдив
Статистика: