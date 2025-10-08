Готвят се два любопитни трансфера между Ботев и ЦСКА

© Plovdiv24.bg Два любопитни трансфера между Ботев (Пловдив) и ЦСКА може да станат факт през зимната пауза в шампионата. Въпросните сделки са Иван Тасев при "канарите" и на Константинос Балоянис при "армейците".



Те не успяха да се осъществят в последните часове на летния прозорец, но сега и твърде възможно да се случат, но под формата на бартер.



Крилото Иван Тасев от доста време е в ЦСКА, но не получава почти никакво игрово време, докато договорът на гръцкия защитник изтича през лятото и сега е последният шанс на ръководството на Ботев да не го изпусне съвсем без пари.



Силният човек в Ботев Илиян Филипов вече потвърди за офертата на ЦСКА за Константинос Балоянис, но призна, че тя и отхвърлена заради обидно ниска цена.



Идеята на спортно-техническото ръководство на ЦСКА е гръцкият защитник да се бори за мястото на левия бек с аржентинеца Анджело Мартино, твърди "Мач Телеграф". Има също така възможност Сейни Санянг да бъде продаден или пратен някъде под наем, за да играе редовно.