Готвят се два любопитни трансфера между Ботев и ЦСКА
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:49Коментари (1)1271
Два любопитни трансфера между Ботев (Пловдив) и ЦСКА може да станат факт през зимната пауза в шампионата. Въпросните сделки са Иван Тасев при "канарите" и на Константинос Балоянис при "армейците".

Те не успяха да се осъществят в последните часове на летния прозорец, но сега и твърде възможно да се случат, но под формата на бартер.

Крилото Иван Тасев от доста време е в ЦСКА, но не получава почти никакво игрово време, докато договорът на гръцкия защитник изтича през лятото и сега е последният шанс на ръководството на Ботев да не го изпусне съвсем без пари.

Силният човек в Ботев Илиян Филипов вече потвърди за офертата на ЦСКА за Константинос Балоянис, но призна, че тя и отхвърлена заради обидно ниска цена.

Идеята на спортно-техническото ръководство на ЦСКА е гръцкият защитник да се бори за мястото на левия бек с аржентинеца Анджело Мартино, твърди "Мач Телеграф". Има също така възможност Сейни Санянг да бъде продаден или пратен някъде под наем, за да играе редовно.
