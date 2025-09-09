ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Направиха индивидуални стелки на магьосника Тодор Неделев
Автор: Стойчо Генов 16:20Коментари (0)357
©
виж галерията
AllSport.bg направиха индивидуални стелки FootBalance на магьосника Тодор Неделев. Левичарят бе един от първите клиенти в новия магазин на ул. Антим I 23.

Това напинсаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук и добавиха 3 актуални снимки.

Прави впечатление, че с прозвището Магьосника от дълги години бе наричан Костадин Видолов, но от ПФК Ботев явно са решили да използват подобно сравнение и за Неделев.

Ето какво гласи информацията на AllSport.bg:

Днес направихме индивидуални стелки FootBalance на магьосника на Ботев Пловдив, с които персонализирахме бутонките му.

Пожелаваме му с тях да стане още по-бърз и недостижим за противниковите играчи и да бележи все по-красиви голове.

За нас е чест, Тодор Неделев да е един от първите ни клиенти в новооткрития магазин в Пловдив, ул. Антим I 23.
