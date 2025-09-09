© виж галерията AllSport.bg направиха индивидуални стелки FootBalance на магьосника Тодор Неделев. Левичарят бе един от първите клиенти в новия магазин на ул. Антим I 23.



Това напинсаха от ПФК Ботев в официалната клубна страница във Фейсбук и добавиха 3 актуални снимки.



Прави впечатление, че с прозвището Магьосника от дълги години бе наричан Костадин Видолов, но от ПФК Ботев явно са решили да използват подобно сравнение и за Неделев.



Ето какво гласи информацията на AllSport.bg:



Днес направихме индивидуални стелки FootBalance на магьосника на Ботев Пловдив, с които персонализирахме бутонките му.



Пожелаваме му с тях да стане още по-бърз и недостижим за противниковите играчи и да бележи все по-красиви голове.



За нас е чест, Тодор Неделев да е един от първите ни клиенти в новооткрития магазин в Пловдив, ул. Антим I 23.