"Канарите" с 4 тренировки през първите два дни от лагера в "Коматево"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:21
©
Отборът на Ботев Пловдив стартира последната седмица от зимната си подготовка.

В днешния ден и във вторник "канарчетата“ ще тренират по два пъти на клубната база, като са в лагерна обстановка.

За сряда е предвидена контролна среща със Спартак Варна, а в следващите дни предстоят нови двуразови тренировки и спаринг за края на седмицата.

Следващата седмица се подновяват мачовете в Първа лига с домакинство на Берое на 8 февруари от 16:45 часа.
 Ботев приема Спартак (Варна) в "Коматево", входът за фенове е свободен
 Атанас Чернев с отлични изяви при дебюта си в дербито на Втора Бундеслига
 Херо: Минал съм през много дербита, така че не се притеснявам от предстоящото
 Илиян Филипов: Болни мозъци! Това е Локо (Пловдив) - те мразят повече Ботев, отколкото да обичат собствения си клуб
 Ботев прекрати престоя си в Турция, продължава с лагер в "Коматево" от понеделник
Класиране Резултати

