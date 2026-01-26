"Канарите" с 4 тренировки през първите два дни от лагера в "Коматево"

© Отборът на Ботев Пловдив стартира последната седмица от зимната си подготовка.



В днешния ден и във вторник "канарчетата“ ще тренират по два пъти на клубната база, като са в лагерна обстановка.



За сряда е предвидена контролна среща със Спартак Варна, а в следващите дни предстоят нови двуразови тренировки и спаринг за края на седмицата.



Следващата седмица се подновяват мачовете в Първа лига с домакинство на Берое на 8 февруари от 16:45 часа.