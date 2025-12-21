40 години от един от най-фантастичните мачове в историята на Ботев

© На днешния ден преди точно 40 години отборът на Ботев (Пловдив) изиграва един от най-фантастичните си мачове в своята клубна история. На 21 декември 1985 година Тракия разгромява Берое с 8:1 в двубой от 18-ия кръг на "А" Републиканска футболна група, който се играе пред 16 000 зрители на стадион "Христо Ботев".



В края на сезона обаче Берое стават шампион на България, а "канарчетата" остават на второ място в крайното класиране.



Без контузените титулярни нападатели Антим Пехливанов и Ивайло Стойнов, както и в отсъствието на наказания Костадин Костадинов, воденият от треньора Иван Глухчев отбор на Тракия излиза само с един атакуващ футболист - Атанас Пашев, но със страхотна халфова линия в лицето на Марин Бакалов, Георги Георгиев - Гецата, Петър Зехтински и Васил Симов.



Още в 8-ата минута резултатът вече е 2:0 след голове на Марин Бакалов и Атанас Пашев от дузпа. В 30-ата минута реферът Богдан Дочев отсъжда нов наказателен удар за Тракия и Атанас Пашев се разписва за 3:0.



Мюмюн Кашмер връща едно попадение за Берое в 41-ата минута, но минута преди края на първото полувреме Васил Симов вкарва третата дузпа за домакините. Веднага след това Запрян Раков прави резултата 5:1.



През второто полувреме гостите получават още три попадения, дело на Васил Симов, Румен Юруков и Славчо Хорозов.



Тракия играе в състав:



Димитър Вичев (81– Милан Каратанчев), Трифон Пачев, Димитър Младенов (70 – Славчо Хорозов), Благой Блангев, Запрян Раков, Марин Бакалов, Румен Юруков, Васил Симов, Георги Георгиев, Петър Зехтински, Атанас Пашев.