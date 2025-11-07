ИЗПРАТИ НОВИНА
Иван Цветанов: Радвам се, че тази моя авантюра завърши с успех
Автор: Стойчо Генов 19:52
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Временният треньор на Ботев (Пд) Иван Цветанов приключи ангажимента си начило на отбора с победата 2:1 над Добруджа на стадион "Христо Ботев". Специалистът се завръща към работата си като директор на детско-юношеската школа.

Ето какво заяви Цветанов в последното си интервю като старши треньор на Ботев:

Двубоят не беше никак лесен, но ние си го направихме такъв. При един тъч получихме гол и оттам нататък нищо не ни се получаваше. В съблекалнята си казахме няколко приказки на съвсем обикновен тон и се радвам, че момчетата разбраха какво се иска от тях.

Херо винаги е близо до нас. Това беше последен мач за мен и се радвам, че момчетата го изиграха и за мен. Доволен съм, че тази моя авантюра завърши с успех. Моето бъдеще? Засега си оставам директор на детско-юношеската школа.

