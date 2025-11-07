© Plovdiv24.bg виж галерията Временният треньор на Ботев (Пд) Иван Цветанов приключи ангажимента си начило на отбора с победата 2:1 над Добруджа на стадион "Христо Ботев". Специалистът се завръща към работата си като директор на детско-юношеската школа.



Ето какво заяви Цветанов в последното си интервю като старши треньор на Ботев:



Двубоят не беше никак лесен, но ние си го направихме такъв. При един тъч получихме гол и оттам нататък нищо не ни се получаваше. В съблекалнята си казахме няколко приказки на съвсем обикновен тон и се радвам, че момчетата разбраха какво се иска от тях.



Херо винаги е близо до нас. Това беше последен мач за мен и се радвам, че момчетата го изиграха и за мен. Доволен съм, че тази моя авантюра завърши с успех. Моето бъдеще? Засега си оставам директор на детско-юношеската школа.



