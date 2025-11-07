ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев обърна последния в класирането и сложи край на ужасната домакинска серия
Автор: Стойчо Генов 19:23Коментари (0)219
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) най-после успя да прекъсне ужасната си серия като домакин през настоящия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Жълто-черните победиха последния в класирането Добруджа с 2:1 в мач от 15-ия кръг, който се игра на стадион "Христо Ботев" в Пловдив.

Димитър Митков (60, 74) се разписа за домакините, а Ивайло Михайлов (29) бе точен за гостите. Те играха почти половин час в намален състав заради Матео Ловрич, който си изкара по безумен начин втори жълт картон.

Така след две равенства и 5 загуби "канарите" се поздравиха с първи успех на своя стадион. Те имат вече актив от 17 точки, който ги изкачи на осмо място във временното класиране. За Добруджа това бе 9-а загуба от 9 мача на чужд терен през сезона.

Още в 4-ата минута домакините създадоха добро положение. Андрей Йорданов намери Никола Илиев, който комбинира със Самуел Калу. Той намери добра позиция за стрелба и шутира с десния крак, но над напречната греда.

Последваха две много опасни атаки за Добруджа, при които Антон Иванов на два пъти отправи силни удари, но покрай вратата в аут.

В 29-ата минута Добруджа откри резултата. Антон Иванов центрира от десния фланг в наказателното поле. Там Матеус Леони засече с глава, а Християн Славков не се намеси по най-добрия начин, но все пак изби топката. Тя обаче попадна в Ивайло Михайлов, който с удар от един-два метра я прати в мрежата за  0:1.

В добавеното време на първата част при единоборство до тъчлинията Андрей Йорданов получи удар в лицето от Антон Иванов. Съдията Станимир Тренчев не отсъди фаул, което разгневи бранителя на Ботев и той получи жълт картон за реакцията си, въпреки че носът му бе целият в кръв.

В 60-ата минута натискът на "канарите" от началото на второто полувреме даде резултат. Андрей Йорданов бе изведен от ляво и центрира по земя в наказателното поле. Франклин Маскоте не успя да играе за топката, но защитник на Добруджа я отклони към влезлия току-що Димитър Митков и той на празна врата вкара за 1:1.

Само 5 минути след попадението гостите останаха в намален състав по изключително глупав начин. Треньорът Атанас Атанасов направи смяна, при която Матео Ловрич трябваше да бъде заменен. При напускането на терена обаче той се забави и Станимир Тренчев му показа жълт картон, който беше негов втори в мача.

В 74-ата минута Ботев стигна до пълен обрат в резултата. Маскоте влезе отдясно в наказателното поле и центрира по земя в малкия пеналт. Бившият футболист на Ботев Димитър Пиргов се размина с топката и тя се удари в левия крак на Димитър Митков и влезе в мрежата за 2:1. 

Ботев игра в състав:

Християн Славков, Николай Минков, Никола Солдо, Ивайло Видев (46- Симеон Петров), Андрей Йорданов, Абрахам Оджо, Тодор Неделев (90- Стивън Петков), Никола Илиев (60- Димитър Митков), Армстронг Око-Флекс, Франклин Маскоте, Самуел Калу (80- Таилсон).

07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
07.11.2025
