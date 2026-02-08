ИЗПРАТИ НОВИНА
Страхотни вратари и 0:0 в регионалното дерби между Ботев и Берое
Автор: Стойчо Генов 18:42Коментари (2)1344
Ботев (Пловдив) не успя да победи Берое и двата отбора завършиха 0:0 в 119-ото издание на регионалното дерби помежду си, което се игра на стадион "Христо Ботев", предаде репортер на Plovdiv24.bg. Двубоят бе от 20-ия кръг на Първа лига, а началният удар бе даден от малкия Денис Еминов. Внукът на клубната легенда Антим Пехливанов се чувства добре, след като дълго време водеше битка с коварно заболяване.

Така възпитаниците на Димитър Димитров - Херо останаха на 11-о място във временното класиране, като имат вече актив от 22 точки.

Преди началото на мача феновете аплодираха част от футболистите на Ботев, спечелили преди 40 години победата над Берое с 8:1 - Петър Зехтински, Славчо Хорозов, Марин Бакалов, Запрян Раков, Антим Пехливанов, Благой Блангев, Георги Георгиев - Гецата и Костадин Костадинов.

Първата по-опасна ситуация в срещата бе пред вратата на гостите в 23-ата минута. Лукас Араужо стреля коварно, а вратарят на Берое Жауме Валенс изби, след което Франклин Маскоте бе избутан в наказателното поле при опит да играе с топката, но дузпа не бе отсъдена.

Десетина минути по-късно Николай Минков опита бомбен шут, но стражът на гостите отново се справи отлично.

В 39-ата минута Берое също беше близо до откриване на резултата. Ферер даде пас с пета към нахлуващия Валверде, но той не успя да намери непокрития Алберто Салидо.

При следващата атака обаче самият Салидо стреля технично в близкия ъгъл на Даниел Наумов, но вратарят на Ботев запази мрежата си суха.

В края на първото полувреме дойде най-чистото положение за "канарите". Тодор Неделев стреля мощно, при което вратарят спаси. Топката попадна в Маскоте, но и неговото изпълнение не сполучи, а при третия опит, дело на Педро Игор, стражът на Берое Валенс се хвърли в краката му и не допусна да бъде преодолян.

В 67-ата минута по чудо не се стигна до гол за Берое. Емир Кухиня бе изведен почти от центъра сам срещу Даниел Наумов, но предпочете да не го финтира, а да шутира. Вратарят на жълто-черните спаси майсторски, но топката отново се върна при Кухиня. В този момент обаче се намеси Никола Солдо, който сложи край на опасността.

Четвърт час преди края Тодор Неделев центрира в наказателното поле, където Константинос Балоянис засече с глава, но неточно.

В добавеното време на мача Никола Илиев можеше да донесе победата на своя тим. Нападателят бе изведен сам срещу вратаря на Берое отдясно в наказателното поле, но Валенс за пореден път прояви страхотен рефлекс и спаси удара.

Ботев игра в състав:

Даниел Наумов, Никола Солдо, Никола Илиев, Тодор Неделев (84- Емерсон Родригес), Педро Игор (79- Самуел Калу), Николай Минков, Франклин Маскоте (79- Алекса Мараш), Консантинос Балоянис, Ивайло Видев, Лукас Араужо (46- Карлос Алгара), Симеон Петров.

Липсва Ивелин Попов или Серкан , или Слави Шопов да застане до Неделев !!! Локомотив ще ни отстрани почти сигурно за купата , в Ботев ще трябва още време на тези момчета !
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
 Херо: Второто полувреме се игра много малко, имаше доста прекъсвания и симулации
 Конте подписа с Ботев, ще е на линия за дербито с Локомотив
 Ботев отбелязва днес 40 години от знаменитото 8:1, вижте организацията за мача
 Ботев ще търси днес в Пловдив задължителен успех над Берое
 Илиян Филипов: Теренът на "Лаута" - кал, компрометирана настилка и неравности! Как ще се играе дерби там?
