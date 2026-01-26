ИЗПРАТИ НОВИНА
Ботев приема Спартак (Варна) в "Коматево", входът за фенове е свободен
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:39
Ботев Пловдив ще срещне Спартак Варна в третата си контрола от зимната подготовка.

Двубоят ще се състои на 28 януари от 14:00 часа на базата на "канарчетата" в квартал "Коматево".

Мачът ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, уточниха от клуба.
