Ботев приема Спартак (Варна) в "Коматево", входът за фенове е свободен

© Ботев Пловдив ще срещне Спартак Варна в третата си контрола от зимната подготовка.



Двубоят ще се състои на 28 януари от 14:00 часа на базата на "канарчетата" в квартал "Коматево".



Мачът ще бъде със свободен вход за фенове и журналисти, уточниха от клуба.