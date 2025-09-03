ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев: Безумно решение на БФС!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:17Коментари (1)458
©
Официална позиция на ПФК Ботев Пловдив, която Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса:

Ръководството на ПФК Ботев Пловдив изразява своето дълбоко възмущение от решението дербито Ботев Пловдив – Левски София да бъде насрочено за 30 септември (вторник) от 17:30 часа.

Това решение е поредното доказателство, че Българският футболен съюз и неговите партньори от Нова Броудкастинг Груп не се съобразяват с феновете и клубовете, а действат единствено в услуга на собствените си комерсиални интереси.

Назначаването на мач от такъв ранг в работен ден и в толкова неподходящ час лишава хиляди привърженици от възможността да бъдат на стадиона и да подкрепят любимия си отбор. При почивен ден и начален час около 20:00, на най-модерния стадион в България щяха да присъстват минимум 16 000 зрители. Вместо това, с едно безумно решение, БФС и Нова Броудкастинг Груп съзнателно обричат трибуните на празнота.

Особено ощетени са феновете на гостуващия отбор, които ще бъдат принудени да пътуват от София в работен ден, за да подкрепят своя тим. Това е пореден удар по истинските фенове на българския футбол – хората, които са неговата душа.

ПФК Ботев Пловдив заявява категорично: алчността на Нова Броудкастинг Груп и подчинението на БФС водят до системна експлоатация на българските клубове и унищожаване на футболната атмосфера по стадионите. Стадионите остават празни, приходите за клубовете са сведени до минимум, а вместо развитие, футболът ни е тласкан към разруха.

Ние питаме: Футболът в България играе ли се за феновете или за телевизиите? И ако този порочен модел продължи, много скоро по каналите на Диема няма да има футбол, а единствено банкети на "отрочетата“ на БФС.

Призив към българските клубове:

Призоваваме всички клубове от Първа лига и Втора лига да не остават безучастни пред този пагубен модел. Днес решението ощетява нашите фенове, утре ще ощети вашите. Само с общи усилия можем да променим тази практика и да поставим отново на първо място интересите на футболните клубове и техните привърженици.

Българският футбол принадлежи на феновете и клубовете – не на телевизионни корпорации и чиновници.
Стига сте ревали за всичко бе путювци. Застанете мъжки един път то не беше рев от съдии, не беше рев от БФС. и нашите мачове са само в петък, какво да направим такива са условията, ние не ревем. Затова сте на последнио място. Съдбата не търпи ревлювци.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
