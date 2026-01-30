ПФК Ботев: Форсмажорните обстоятелства през лятото доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, но ще има промяна

© ПФК Ботев Пловдив се похвали с подписването на нов договор с Macron. Двете страни парафираха дългосрочно споразумение за партньорство до края на сезон 2028/2029.



Новият контракт между "жълто-черните“ и италианския концерн е със значително подобрени финансови параметри за пловдивския клуб.



Двете страни ще зарадват феновете с богата колекция от артикули в клубния фен магазин. Форсмажорните обстоятелства през изминалото лято доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, което ще бъде променено още с началото на следващия сезон.



От старта на следващата кампания екипите на най-стария български футболен клуб ще са достъпни в официалния сайт на Macron, като ще могат да бъдат закупени от всяка една точка на света и ще бъдат обект на интерес от всички привърженици на италианския производител, уточниха от ПФК Ботев.



В най-кратки срокове един от регионалните директори на Macron ще бъде на специално посещение в ПФК Ботев Пловдив, за да бъдат уточнени всички детайли относно екипировката на отбора за сезон 2026/27.