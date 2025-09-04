ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Привържениците на Ботев: Поредно безумие!
Автор: Стойчо Генов 14:11Коментари (0)825
© Plovdiv24.bg
Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с позиция. Конкретният повод за реакцията е решението на БФС да насрочи мача срещу Левски за 30 септември (вторник) от 17,30 часа.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на КПБП:

Поредно безумие: дербито Ботев — Левски насрочено от БФС за 30.09 (вторник) 17:30 ч.

КПБП категорично заявява, че това решението е анти-футболно и напълно подкрепяме официалната позиция на ПФК Ботев Пловдив!

Призоваваме хората, избрани да развиват футбола в България да започнат да го правят и то още вчера!
Още по темата: общо новини по темата: 344
04.09.2025
04.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
03.09.2025
предишна страница [ 1/58 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Ботевистите Въргулев и Бичовски повикани в състава на България U15
 ПФК Левски също поиска промяна на мача с Ботев, "сините" фенове с гневна позиция
 От следващите 5 мача на Ботев само два ще са в почивен ден
 ПФК Ботев: Безумно решение на БФС!
 ПФК Ботев: Маскоте ще играе с №30, договорът му е дългосрочен
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: