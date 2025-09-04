Привържениците на Ботев: Поредно безумие!

© Plovdiv24.bg Клуб на привържениците на Ботев Пловдив използва официалната си страница във Фейсбук, за да излезе с позиция. Конкретният повод за реакцията е решението на БФС да насрочи мача срещу Левски за 30 септември (вторник) от 17,30 часа.



Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса позицията на КПБП:



Поредно безумие: дербито Ботев — Левски насрочено от БФС за 30.09 (вторник) 17:30 ч.



КПБП категорично заявява, че това решението е анти-футболно и напълно подкрепяме официалната позиция на ПФК Ботев Пловдив!



Призоваваме хората, избрани да развиват футбола в България да започнат да го правят и то още вчера!