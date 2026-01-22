|
|Илиян Филипов с обширен анализ на футболистите на Ботев след първата контрола в Турция
|Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов направи обширен анализ на представянето на отбора в първата контрола на турска земя.
Както вече информирахме читателите си, "канарите" победиха косовския Дреница с 1:0 след красиво попадение на капитана в този мач Никола Илиев.
Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да изрази мнение от играта на повечето футболисти. Бизнесменът бе категоричен, че подготовката до този момент върви перфектно и изрази надежса, че резултатите от нея ще се видят още от първите официални мачове на отбора.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса мнението на големия шеф на Ботев (Пд):
Ботев – Дреница | Контрола
Канарчетата се представиха перфектно в контролата срещу Дреница.
Изгледах мача заедно с треньорския щаб и съм приятно изненадан както от новите ни попълнения, така и от футболистите, които привлякохме през изминалото лято.
Първо полувреме
С много висока преса, агресия и себераздаване, нашите момчета владееха инициативата почти през цялото време.
Ясно пролича класата на Карлос Алгара, който внасяше абсолютно спокойствие и контрол в средата на терена.
Видев и Симеон бяха в отлична форма и не позволиха на косоварската офанзива да създаде каквито и да било положения.
Мараш също изигра много силен мач – само невероятна намеса на вратаря на Дреница спаси негов удар с глава от първа греда след центриране на Коко Илиев.
Коко Илиев, освен с гола си, се отличи със страхотни пасове и отлична визия в атака.
Новото ни попълнение от Гьозтепе – Закария Тиндано, показа уникална агресия и бързина по десния фланг. Същото важи и за Браян Хейн по левия.
Педро Игор игра с лека контузия, получена още на загрявката, но въпреки това загатна ясно за класата си в няколко ситуации.
Второ тополувреме
След почти пълна подмяна на състава видяхме много добра игра и от останалите ни футболисти.
Уйлямс Чимезе на няколко пъти показа дрибъл и скорост по левия фланг, а в комбинация с Маскоте, Тодор Неделев и Араухо бяха създадени няколко великолепни атаки.
Араухо бе изключително силен – отне много топки, разпределяше перфектни пасове и спечели стабилно няколко спорни единоборства.
Една от големите изненади за мен бе Джон Емануел, който влезе като централен защитник – без нито едно грешно отиграване през цялото второ полувреме.
Емерсон Родригес не взе участие в днешната контрола поради грипно заболяване в предишните дни и тренираше в облекчен режим с Жоку и Калу.
Подготовката върви перфектно.
Момчетата тренират всеки ден здраво и всички вярваме, че резултатите ще се видят още от първите официални мачове.
Напред, Ботев!
