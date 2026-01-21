© виж галерията Отборът на Ботев (Пловдив) спечели първата си контрола от лагера в Турция. "Канарите" победиха косовския Дреница с 1:0.



Спарингът се проведе на един от терените на Corendon Football Center в Анталия. Първоначално съперник на Ботев трябваше да бъде сръбският гранд Партизан (Белград), но "гробарите" отказаха да играят заради множество контузени и болни футболисти.



Единственият гол падна през първото полувреме и бе дело на капитана в този двубой Никола Илиев след красиво изпълнение.



Очаквайте подробности!