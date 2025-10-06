ИЗПРАТИ НОВИНА
Съдийската комисия: Няма червен картон за удара срещу вратаря на Ботев, има друга грешка в мач на "канарчетата"
Автор: Стойчо Генов 13:02
©
Няма червен картон за футболиста на Левски в двубоя срещу Ботев (Пд), но в същото време е показан неправилно червен картон на играч на Септември в мач срещу жълто-черните. Това обявиха днес на официална пресконференция от Съдийската комисия към БФС.

На журналистически въпроси отговаряха говорителят на комисията Александър Костадинов и председателят Станислав Тодоров.

При първата ситуация - бе внесено уточнение за контакта между Рилдо от Левски и вратаря на Ботев Пловдив Даниел Наумов в самото начало на мача. Както е известно, претенциите на домакините бяха за червен картон на Рилдо.

"Тук не може да говорим за проява на груба игра или умисъл. Правилно е отсъден жълт картон, категорични бяха от Съдийската комисия.

Те обаче изтъкнаха друга съдийска грешка, "помогнала" на Ботев Пловдив. Става въпрос за показаният червен картон от рефера Станислав Любомиров на Себас Уейд от Септември в двубоя срещу "канарите" в София. Той също е установен като неправилен.

Любопитното е, че това е втори случай, в който съдийска грешка ощетява съперник на Ботев (Пловдив). Първата бе в двубоя срещу Арда на стадион "Христо Ботев", когато от Съдийската комисия признаха, че неправилно е бил отменен гол на гостите от Кърджали.
