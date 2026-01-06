ИЗПРАТИ НОВИНА
ПФК Ботев обясни за откупната клауза на закупения от ЦСКА Андрей Йорданов
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:17
©
Макар и с известно закъснение, от ПФК Ботев все пак дадоха разяснение относно трансфера на Андрей Йорданов в ЦСКА.

Ето какво гласи официалното съобщение на "жълто-черния" клуб:

Отборът на Ботев Пловдив трансферира защитника Андрей Йорданов в ЦСКА.

“Червените" активираха откупната клауза на футболиста, а пловдивският клуб се съобрази с желанието на играча да продължи кариерата си при “армейците".

С екипа на “канарчетата" 24-годишният бранител изигра общо 41 мача във всички турнири.

ПФК Ботев Пловдив благодари на Андрей Йорданов за професионализма и себераздаването и му пожелава успехи в бъдещите професионални начинания!
