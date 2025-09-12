ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Ново разочарование след раздялата с Попето! Ботев се изложи срещу Монтана, освирквания и викове "оставка"
Автор: Стойчо Генов 21:46Коментари (5)1769
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Отборът на Ботев (Пловдив) за пореден път разочарова с играта си своите привърженици и остава без домакинска победа през новия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Канарите" загубиха от новака Монтана с 0:1 в мач от 8-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадион "Христо Ботев".

Филип Ежике (72) бе точен за гостите.

Така възпитаниците на Николай Киров останаха на последното 16-о място във временното класиране с актив от 4 точки. Воденият от Анатоли Нанков тим на Монтана вече е шести с 11 точки.

Първата по-интересна ситуация в мача бе още в 3-ата минута и се случи пред вратата на гостите. Емануел Оджо опита бомбен шут от сериозна дистанция, но топката профуча покрай гредата в аут.

Четвърт час по-късно дойде и първият точен изстрел. Отправи го Илиас Илиадис от Монтана, който стреля с левия крак от границата на наказателното поле, но право в ръцете на Даниел Наумов.

В 37-ата минута капитанът Тодор Неделев отне една топка в половината на Монтана, намери си позиция за стрелба и шутира с левия крак от близо 30 метра. Топката тупна коварно пред вратаря, но все пак Марсио Роса успя да избие с гърди.

В 55-ата минута "канарите" създадоха най-добрата си атака до момента, която обаче завърши с фрапантен пропуск. Андрей Йорданов проби по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде към Армстронг Око-Флекс. Ирландецът бе абсолютно сам на 5-6 метра пред голлинията, но шутира високо над напречната греда.

В 63-ата минута само късметът помогна на Монтана да не получи гол. Отново Андрей Йорданов проби отляво и центрира в пеналта. Футболист на гостите игра с глава, но топката стигна все пак до Тодор Неделев. Капитанът отправи диагонален шут с десния крак, при който топката срещна тялото на вратаря, рикошира в гредата и отново се върна в Марсио Роса, който я улови.

В 72-ата минута Монтана откри резултата след перфектна контраатака. Никола Солдо сгреши в централната зона на терена и топката попадна в Калоян Стрински. Той пробяга почти 40 метра по левия фланг, след което пусна перфектен пас към връхлитащия Филип Ежике, който с прецизен шут с десния крак опъна мрежата за 0:1.

Пет минути преди края Никола Илиев шутира силно с левия крак пред границата на наказателното поле, а вратарят на Монтана изби акробатично.

След последния съдийски сигнал от трибуните се разнесоха мощни освирквания и скандирания "оставка". Част от феновете пък влязоха на терена, но с помощта на стюардите бяха върнати на трибуните и не се стигна до инцидент.

Ботев игра в състав:

Даниел Наумов, Габриел Нога, Никола Солдо, Андрей Йорданов, Емануел Оджо, Константинос Балоянис (46- Никола Илиев), Таилсон (83- Самуил Цонов), Николай Минков, Тодор Неделев, Димитър Митков (65- Маскоте), Армстронг Око-Флекс (76- Стивън Петков).

Още по темата: общо новини по темата: 363
12.09.2025
12.09.2025
12.09.2025
11.09.2025
11.09.2025
11.09.2025
предишна страница [ 1/61 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Жив и здрав да е анцунга на ботевъ. Хванах 2та
+1
 
 
Агент Плейн в действие. Благодарим ти, шефе!
+2
 
 
Искайте преиграване, само това ще ви спаси!
+1
 
 
Честита ви свинска любов, селянки :):):)
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Актуални Четени Теми
 Ботев преотстъпи нападател малко преди затварянето на трансферния прозорец
 Ивелин Попов: Аз не мога да стоя и да се унижавам! Искам да завърша като пич
 Животът след Попето може да се окаже доста труден за Ботев
 Монтана тренира в село Марково, двама отпаднаха за мача с Ботев
 Ботев продължава традицията да организира фен зона за шампионатните мачове
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: