|
|Ново разочарование след раздялата с Попето! Ботев се изложи срещу Монтана, освирквания и викове "оставка"
|Отборът на Ботев (Пловдив) за пореден път разочарова с играта си своите привърженици и остава без домакинска победа през новия сезон, предаде репортер на Plovdiv24.bg. "Канарите" загубиха от новака Монтана с 0:1 в мач от 8-ия кръг на Първа лига, който се проведе на стадион "Христо Ботев".
Филип Ежике (72) бе точен за гостите.
Така възпитаниците на Николай Киров останаха на последното 16-о място във временното класиране с актив от 4 точки. Воденият от Анатоли Нанков тим на Монтана вече е шести с 11 точки.
Първата по-интересна ситуация в мача бе още в 3-ата минута и се случи пред вратата на гостите. Емануел Оджо опита бомбен шут от сериозна дистанция, но топката профуча покрай гредата в аут.
Четвърт час по-късно дойде и първият точен изстрел. Отправи го Илиас Илиадис от Монтана, който стреля с левия крак от границата на наказателното поле, но право в ръцете на Даниел Наумов.
В 37-ата минута капитанът Тодор Неделев отне една топка в половината на Монтана, намери си позиция за стрелба и шутира с левия крак от близо 30 метра. Топката тупна коварно пред вратаря, но все пак Марсио Роса успя да избие с гърди.
В 55-ата минута "канарите" създадоха най-добрата си атака до момента, която обаче завърши с фрапантен пропуск. Андрей Йорданов проби по левия фланг, навлезе в наказателното поле и подаде към Армстронг Око-Флекс. Ирландецът бе абсолютно сам на 5-6 метра пред голлинията, но шутира високо над напречната греда.
В 63-ата минута само късметът помогна на Монтана да не получи гол. Отново Андрей Йорданов проби отляво и центрира в пеналта. Футболист на гостите игра с глава, но топката стигна все пак до Тодор Неделев. Капитанът отправи диагонален шут с десния крак, при който топката срещна тялото на вратаря, рикошира в гредата и отново се върна в Марсио Роса, който я улови.
В 72-ата минута Монтана откри резултата след перфектна контраатака. Никола Солдо сгреши в централната зона на терена и топката попадна в Калоян Стрински. Той пробяга почти 40 метра по левия фланг, след което пусна перфектен пас към връхлитащия Филип Ежике, който с прецизен шут с десния крак опъна мрежата за 0:1.
Пет минути преди края Никола Илиев шутира силно с левия крак пред границата на наказателното поле, а вратарят на Монтана изби акробатично.
След последния съдийски сигнал от трибуните се разнесоха мощни освирквания и скандирания "оставка". Част от феновете пък влязоха на терена, но с помощта на стюардите бяха върнати на трибуните и не се стигна до инцидент.
Ботев игра в състав:
Даниел Наумов, Габриел Нога, Никола Солдо, Андрей Йорданов, Емануел Оджо, Константинос Балоянис (46- Никола Илиев), Таилсон (83- Самуил Цонов), Николай Минков, Тодор Неделев, Димитър Митков (65- Маскоте), Армстронг Око-Флекс (76- Стивън Петков).
|Още по темата:
|общо новини по темата: 363
|