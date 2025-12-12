Изненадващ коледен подарък! Ботев чака пари от трансфер на нигериец в английската Висша лига

© Ботев (Пловдив) може да получи неочакван приход. И той ще дойде от евентуален трансфер на бившия играч на "канарчетата" Точукво Ннади от местния Зулте Варегем в клуба от Висшата лига Уест Хем.



Двата клуба вече са влезли в преговори за правата на 22-годишния дефанзивен полузащитник, пишат медиите в Белгия, цитирани от "Тема спорт". Информациите сочат, че халфът е много близо до преминаване в английския клуб. А сумата, за която двата клуба ще си стиснат ръцете, е между 4 и 5 милиона евро. Част от тези пари пък ще отидат в касата на Ботев.



Точукво Ннади пристигна при жълто-черните в края на 2021 година. Още през следващата започна да получава шансове в първия тим. Ботев Пловдив го трансферира в Зулте Варегем на 19 януари миналата година. А сумата, която бе обявена в белгийските медии, бе 1.35 милиона евро.



Този и следващия месец от ПФК Ботев ще трябва да се издължат на бивши свои играчи, за да могат да правят трансфери. В момента клубът има забрана от ФИФА да картотекира нови попълнения.