ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Изненадващ коледен подарък! Ботев чака пари от трансфер на нигериец в английската Висша лига
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:42Коментари (0)868
©
Ботев (Пловдив) може да получи неочакван приход. И той ще дойде от евентуален трансфер на бившия играч на "канарчетата" Точукво Ннади от местния Зулте Варегем в клуба от Висшата лига Уест Хем.

Двата клуба вече са влезли в преговори за правата на 22-годишния дефанзивен полузащитник, пишат медиите в Белгия, цитирани от "Тема спорт". Информациите сочат, че халфът е много близо до преминаване в английския клуб. А сумата, за която двата клуба ще си стиснат ръцете, е между 4 и 5 милиона евро. Част от тези пари пък ще отидат в касата на Ботев.

Точукво Ннади пристигна при жълто-черните в края на 2021 година. Още през следващата започна да получава шансове в първия тим. Ботев Пловдив го трансферира в Зулте Варегем на 19 януари миналата година. А сумата, която бе обявена в белгийските медии, бе 1.35 милиона евро.

Този и следващия месец от ПФК Ботев ще трябва да се издължат на бивши свои играчи, за да могат да правят трансфери. В момента клубът има забрана от ФИФА да картотекира нови попълнения.
Още по темата: общо новини по темата: 593
11.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
10.12.2025
09.12.2025
09.12.2025
предишна страница [ 1/99 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Печелил Купата на БФС с Ботев (Пд) направи изявление след грозните атаки към него
 Над 2000 фенове гласуваха за Футболист №1 на Ботев за 2025 година
 ПФК Ботев: Време е да вдигнем завесата за първото знаково събитие на Коледен базар "Колежа"
 Собственикът на Ботев с гневно писмо до кмета: Бездействие! Последиците за Пловдив ще бъдат изключително тежки!
 ПФК Ботев: Изненадани сме! Искаме незабавна отмяна на наказанието на Херо!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: