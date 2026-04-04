Временният треньор на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов логично бе изключително доволен от своите възпитаници при най-изразителната победа на отбора през настоящия сезон - 5:0 срещу Спартак (Варна). Младият специалист каза няколко думи и за предстоящото градско дерби срещу Локомотив, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво заяви Балтанов след края на двубоя на стадион "Христо Ботев":

Много съм доволен от първите 25-30 минути. След това малко свалихме темпото. Щастливи сме и си говорихме, че не трябва да се отпускаме, каквото и да се случи. Това са три важни мача, които трябва да спечелим. Улесни ни и червеният картон, но това е част от футбола. Радващо е, че футболистите показаха желание, а и старание.

Надявам се тази изразителна победа да увеличи самочувствието ни - не всеки ден се побеждава с 5:0.

Но не е нужно футболистите да имат някаква специална мотивация за предстоящото дерби. Ще опитам да ги подготвя по най-добрия начин за двубоя в сряда.

Ще говорим с медицинския щаб, за да видим кой ще е здрав и кой не. Имаме и други футболисти, които да заместят контузените, голяма група сме и ще видим.