Венци Стефанов: Господинът не се обажда, нали е мъжкар? Накрая ще го осъдя!

© Президентът на Славия Венцеслав Стефанов за пореден път отправи публично предложението си към финансовия благодетел на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов да се явят заедно на детектор на лъжата.



Конкретният повод за този ход е да се установи кой лъже и кой - не, относно твърденията на Стефанов, че хора, близки до Филипов, са предлагали на футболисти от Славия да играят симулативно в двубоя срещу "канарчетата".



"Призовах преди три дни шефа на Ботев Пловдив Илиян Филипов на детектора на лъжата, но нещо го няма. Господинът не се обажда. Искам чрез вашата агенция да му припомня, че го чакам. Нали е мъжкар, нали е точен“, заяви пред Блиц президентът на Славия Венцеслав Стефанов.



"Даже съм готов заставането ни пред детектора на лъжата да е публично. Да е пред медии, журналисти и камери. Нека цяла България види на живо.



Ако ще се съдим, може да се съдим 2-3 години и накрая ще го осъдя, защото имам факти и документи“, добави босът на най-стария столичен футболен клуб.