© Най-новото попълнение в Ботев - Симеон Петров, направи днес първа тренировка с отбора. Заниманието се проведе на базата в "Коматево".



Централният защитник ще носи фланелка с №87. Той ще бъде картотекиран в БФС за съботното регионално дерби срещу Берое, но все още не е ясно дали треньорът Николай Киров ще разчита на него за този двубой.



В състава на "канарите" се завръщат капитанът Ивелин Попов и Андрей Йорданов, чиито наказания вече изтекоха.



