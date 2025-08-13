ИЗПРАТИ НОВИНА
Гледайте: Най-новото попълнение в Ботев направи първа тренировка
Автор: Стойчо Генов 15:58Коментари (0)164
Най-новото попълнение в Ботев - Симеон Петров, направи днес първа тренировка с отбора. Заниманието се проведе на базата в "Коматево".

Централният защитник ще носи фланелка с №87. Той ще бъде картотекиран в БФС за съботното регионално дерби срещу Берое, но все още не е ясно дали треньорът Николай Киров ще разчита на него за този двубой.

В състава на "канарите" се завръщат капитанът Ивелин Попов и Андрей Йорданов, чиито наказания вече изтекоха.

