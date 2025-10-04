ИЗПРАТИ НОВИНА
Тъжна вест! Напусна ни огромно "жълто-черно" сърце!
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:48
Тъжна вест за "жълто-черната" общност! След кратко боледуване от този свят си отиде известният привърженик на Ботев (Пловдив) Атанас Стафунски.

Ето какво съобщиха от Клуб на привържениците на Ботев Пловдив:

Ботевисти,

Вчера, 03.10.2025 г., след кратко боледуване ни напусна едно огромно жълто- черно сърце!

Атанас Стафунски беше сред основните двигатели на всички инициативи на КПБП, стожер на истинския Ботевизъм, С основна роля в Гражданския съвет при изграждане на Колежа.

Изказваме съболезнования на семейството на Бат Наско. Ще го изпратим в последния му земен път на 08.10.2025 г., сряда, в 12.00 часа на Драганови гробища.

Поклон!

Екипът на Plovdiv24.bg изказва съболезнования на близките и семейството на Атанас Стафунски!

Почивай в мир!
