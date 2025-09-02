БФС: Отмененият гол на Арда срещу Ботев бе редовен, няма други съдийски грешки в мача

© Plovdiv24.bg От Съдийската комисия към Българския футболен съюз дадоха днес официална пресконференция за представителите на медиите.



На брифинга бе разяснено защо бяха спрени правата на Васимир Ел Хатиб след мача между Ботев Пловдив и Арда, завършил 0:5 на стадион "Христо Ботев".



Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Ел Хатиб бе на ВАР за този двубой, а от Ботев имаха сериозни претенции относно червения картон на Андрей Йорданов и дори официално поискаха преиграване на срещата.



На 6 август от Съдийската комисия излязоха с позиция, в която бе обявено, че Ел Хатиб е отстранен за неопределено време заради "представяне под нивото".



Днес обаче стана ясно, че санкцията на Ел Хатиб е заради неправилно отменен гол на Арда. Той падна в 36-ата минута, като попадението бе отменено заради засада, а такава нямаше. Според съдийската комисия всички останали решения на реферите във въпросния двубой са били правилни.