Спортните новини: Днес (11) | Вчера (16)
БФС: Отмененият гол на Арда срещу Ботев бе редовен, няма други съдийски грешки в мача
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:52Коментари (4)1352
© Plovdiv24.bg
От Съдийската комисия към Българския футболен съюз дадоха днес официална пресконференция за представителите на медиите.

На брифинга бе разяснено защо бяха спрени правата на Васимир Ел Хатиб след мача между Ботев Пловдив и Арда, завършил 0:5 на стадион "Христо Ботев".

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че Ел Хатиб бе на ВАР за този двубой, а от Ботев имаха сериозни претенции относно червения картон на Андрей Йорданов и дори официално поискаха преиграване на срещата.

На 6 август от Съдийската комисия излязоха с позиция, в която бе обявено, че Ел Хатиб е отстранен за неопределено време заради "представяне под нивото".

Днес обаче стана ясно, че санкцията на Ел Хатиб е заради неправилно отменен гол на Арда. Той падна в 36-ата минута, като попадението бе отменено заради засада, а такава нямаше. Според съдийската комисия всички останали решения на реферите във въпросния двубой са били правилни.
общо новини по темата: 335
01.09.2025
01.09.2025
31.08.2025
31.08.2025
31.08.2025
29.08.2025
Истината е, че в момента ДАНС разследват Арда и съдиите заради този мач. Първо имаше сълзливи статии в подкрепа на Тунчев, сега се налага цялото БФС да ги оправдава ... Жалка работа ...
0
 
 
Това беше ясно на нормалните хора още като наказаха само Ел Хатиб. За други, които витаят в някаква паралелна вселена, може да е имало и друга истина.
-1
 
 
Хахахха и тук ви лъснаха лъжливите задници селяндури. Реалният резултат от този мач значи е 0:6. Ощи ти ли са Арда, тия реват, няма такива наглеци, ама съдбата си знае работата, последно място и в дивия, папагали.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
 Неделев откри 4-ия сезон на Футболно училище Ботев и зарадва над 120 деца
 Шефът на реферите: Тодор Павлов не трябваше да бъде гонен, но ВАР не може да се намеси
 Тъжна вест! Напусна ни Тодор Каменски
 От "Лаута": Отборна игра - отборен дух! Осем попадения - 8 различни голмайстори
 Футболен турнир в Пловдив "Играй с добро сърце" помага на Лизавета Иванова
