Финансовият благодетел на Ботев Пловдив Илиян Филипов
направи своя лична ретроспекция за важните неща от живота. Повод за реакцията на пловдивския бизнесмен бе днешният му 53-и рожден ден
. Филипов използва личния си профил във Фейсбук, за да отправи благодарности към приятели и партньори, но в същото време направи и важен призив към обществото.
публикува без редакторска намеса позицията на Илиян Филипов
:
Днес ставам на 53 години – 53 години откакто съм се пръкнал в този объркан и често несправедлив свят.
Благодарен съм за всичко, което съм постигнал - с много работа, постоянство и, разбира се, доза късмет.
Най-голямото ми щастие обаче не са успехите, а семейството ми. Имам три прекрасни деца и още по-прекрасни двама внука и една внучка. Няма по-голяма радост от това да гледаш как растат децата ти и да споделяш с тях истинските, чисти моменти на щастие.
За мен всеки ден е борба - и докато съм на този свят, така ще бъде.
Искам да живеем в по-добра България. Страна, в която не само се оплакваме, а се радваме на това, което имаме - най-красивата природа и огромен потенциал. Нека изкореним негативизма и всеки от нас намери доброто в себе си и го покаже. Ако вложим енергията си в градивност и помощ към обществото, България може да бъде едно от най-прекрасните места на света.
Нека бъдем по-смирени, с повече любов и благодарност към живота.
Имам още много какво да кажа, но вярвам, че всеки трябва сам да намери своя път. Ако искаме по-добро общество - всеки от нас трябва да направи повече.
Аз ще продължа да се боря. Срещу всяка несправедливост. Няма да мълча - никъде и пред никого.
Ще продължа да се боря за българския бизнес - за по-добра среда, за растеж и просперитет.
Ще продължа да се боря за любимия ми Ботев - така, както съм защитавал всичко, което съм създал през живота си. Мечтая да видя клуба там, където винаги му е било мястото - на европейската сцена. И ще продължа да работя за това.
Благодаря на всички приятели и партньори, които през годините са скачали с мен в дълбокото без колебание. Без вас нямаше да имам силата и хъса да мина през всички трудности.
Благодаря ви!
Нека заедно продължим да мечтаем и да се борим - за по-силна, по-справедлива и по-добра България. И за един силен Ботев с красива игра и много успехи.
