Спортен вестник посочи първия напускащ Ботев през зимната пауза

© Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров готви черен списък с футболисти, които ще трябва да напуснат отбора след края на есенния сезон в Първа лига. Очаква се поне трима от "канарчетата" да бъдат освободени по искане на треньора.



Единият от тях почти сигурно е нападателят Стивън Петков, който бе привлечен през лятото. Това съобщава в днешния си брой "Мач Телеграф“, но от медията не се позовават на конкретен източник.



Още при идването си в Ботев, Димитър Димитров обяви, че през зимната пауза ще направи промени в състава, който се нуждае от подсилване. Херо добави, че в мачовете до края на годината ще се запознае по-подробно с качествата на отбора и ще прецени кои футболисти трябва да останат и кои ще напуснат.