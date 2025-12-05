ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортен вестник посочи първия напускащ Ботев през зимната пауза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:08Коментари (0)957
Треньорът на Ботев (Пд) Димитър Димитров готви черен списък с футболисти, които ще трябва да напуснат отбора след края на есенния сезон в Първа лига. Очаква се поне трима от "канарчетата" да бъдат освободени по искане на треньора.

Единият от тях почти сигурно е нападателят Стивън Петков, който бе привлечен през лятото. Това съобщава в днешния си брой "Мач Телеграф“, но от медията не се позовават на конкретен източник.

Още при идването си в Ботев, Димитър Димитров обяви, че през зимната пауза ще направи промени в състава, който се нуждае от подсилване. Херо добави, че в мачовете до края на годината ще се запознае по-подробно с качествата на отбора и ще прецени кои футболисти трябва да останат и кои ще напуснат.
