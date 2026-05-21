Изключително сериозен интерес от чужбина се е появил към голмайстора на Ботев (Пловдив) за настоящия сезон. Става въпрос за бразилеца Франклин Маскоте, който е привлякъл вниманието към себе си на доста отбори. 29-годишният нападател дойде в началото на септември миналата година и до момента е играл в 29 шамоионатни мачау в които е реализирал 9 гола.

Не е изключено това лято да се стигне до продажбата на Маскоте, ако евентуалната оферта задоволява както клуба, така и футболиста. Информацията за интереса от чужбина е на вестник "Тема спорт" и засега не е коментирана официално от представители на ПФК Ботев.

В същото време стана ясно, че друг от чужденците при "канарчетата" - Константинос Балоянис, все още не приел предложението на Илиян Филипов за нов договор. Бизнесменът вече обяви, че иска гръцкият бранител да остане в отбора, но дали такова е желанието и на самия футболист - все още не се знае.

Със сигурност ръководството на Ботев вече работи по лятната селекция. Идеята е тя да е предимно от български футболисти, но доколко задачата ще бъде изпълнена - ще се разбере на по-късен етап.