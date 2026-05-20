Треньорите на Локомотив Пловдив и ЦСКА - Душан Косич и Христо Янев, определиха стартовите състави на двата отбора за предстоящия финал за Купата на България, предава репортер на Plovdiv24.bg. Битката за ценния трофей стартира в 19,00 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата.

В двата тима няма наказани футболисти, а трайно контузени за "черно-белите" са Енцо Еспиноса и Мартин Русков.

Както се очакваше, Косич не направи изненади и се довери на футболистите, които изнесоха основната част от мачовете на черно-белите през пролетния дял в първенството. Нито един играч от стартовия състав на Локомотив не бе титуляр в последния шампионатен двубой срещу Арда в Кърджали.

Съставите на двата отбора

Локомотив: Боян Милосавлиевич, Адриан Кова, Андрей Киндриш, Лукас Риан, Тодор Павлов, Ивайло Иванов, Ефе Али, Парвиз Умарбаев, Севи Идриз, Жоел Цварц, Каталин Иту.

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Давид Лима, Бруно Жордао, Сантиаго Годой, Африд Нгоме, Мохамед Брахими, Теодор Иванов, Факундо Родригез, Йоанис Питас, Анжело Мартино, Джеймс Етоо.