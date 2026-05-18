28-годишен съдия от Самоков получи тежката задача да свири финала за Купата на България между Локомотив Пловдив и ЦСКА, видя Plovdiv24.bg. Става въпрос за Мариян Гребенчарски, който получи доверието на Съдийската комисия към БФС за този двубой. Битката за ценния трофей е в сряда (20 май) от 19:30 часа на националния стадион "Васил Левски". Този сезон е третият на Гребенчарски в елитната Първа лига.

Plovdiv24.bg припомня на читателите си, че същият съдия свири първия полуфинал между Арда и Локомотив Пловдив, който бе спечелен от черно-белите с убедителното 4:0.

Ето всички назначения за финала:

20 май 2026 г., сряда, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД

ГС: Мариян Георгиев Гребенчарски АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Любослав Бисеров Любомиров

СН: Цветан Кръстев Кръстев

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.