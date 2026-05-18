Фондация "100 години Локомотив Пловдив", която организира всички прояви около вековния юбилей на "черно-белия" футболен клуб, представи поредния звезден участник в грандиозния концерт на Античния театър, с който също ще се отбележи празника. Както Plovdiv24.bg отдавна информира читателите си, музикалното събитие ще е на 29 юни от 21,00 часа, а билетите са на цени от 26 до 100 евро.

На сцената любимите си хитове ще изпеят легендите на българския рок Б.Т.Р., а любопитни думи за привържениците на Локомотив Пловдив каза фронтменът на групата Атанас Пенев.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса официалното съобщение на фондацията:

Следващото емблематично име в програмата е БТР - легендите на българския рок, които ще донесат на сцената незабравима енергия, любими хитове и истински емоции! Ето какво сподели Наско от БТР специално за всички локомотивци:

"Очаква ни вечер, която ще остане в историята! Всички знаете, че нашата дружба с Локо Пловдив не е от вчера. Ние сме свирили и друг път на годишнини на отбора, но този път наистина е много важно да се отбележи този празник на един страхотен футболен български клуб с един невероятен концерт, организиран от екипа на "Фондация 100 години Локомотив".

Самата организация е повече от перфектна. Личи си, че феновете наистина милеят за отбора си и искат да увековечат тази годишнина както подобава на една такава институция, каквато е Локомотив в българския футбол! За нас ще е изключително предизвикателство да забием заедно с оркестъра на Пловдивската опера заедно с диригент маестро Чобанов.

Така че, вярвайте тази годишнина ще бъде супер преживяване, ще бъде нещо, което феновете на Локо Пловдив няма да забравят! И нека след още 100 години отново да празнуваме заедно."

Място: Античен театър, Пловдив, 29.06.2026р Начало 21.00 часа! Очакваме ви!

