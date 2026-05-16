Локомотив Пловдив ще играе с изключително експериментален състав в днешното си гостуване на Арда (Кърджали), установи Plovdiv24.bg. Черно-белите ще бъдат без 11 основни футболисти, а решението на треньора Душан Косич е да ги съхрани за мача на сезона - финала за Купата на България срещу ЦСКА, който е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата. Двубоят срещу Арда е от предпоследния плейофен кръг на втората четворка и започва днес от 19:00 часа на “Арена Арда" в Кърджали.
Още след предишния мач срещу Черно море Plovdiv24.bg информира читателите си, че четирима футболисти на "смърфовете" изчистиха натрупаните картони и ще бъдат наказани за днес - Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Андрей Киндриш и Тодор Павлов. Още от преди 10-ина дни санкция изтърпява и Каталин Иту.
Освен това пълна почивка бе дадена на вратаря Боян Милосавлиевич, защитниците Адриан Кова и Лукас Риан, халфовете Севи Идриз и Парвиз Умарбаев, както и на нападателя Жоел Цварц.
Поради тази причина в последната тренировка на отбора бяха включени редица състезатели от втория отбор, U18 и U17. Това са Симеон Георгиев, Петър Кръстев, Стефан Гочев, Денис Кирашки, Радослав Палазов, Енес Мишев, Константин Грахльов, Станислав Витанов, Валери Божинов, Пламен Петров.
Ето всички футболисти, на които ще разчита Косич в днешния мач срещу Арда:
Вратари: Петър Зовко, Симеон Георгиев
Защитници: Пламен Петров, Денис Кирашки, Калоян Костов, Радослав Палазов, Станислав Витанов
Полузащитници и нападатели: Миха Търдан, Стефан Гочев, Димитър Илиев, Запро Динев, Валери Божинов, Георги Чорбаджийски, Енес Мишев, Франсиско Политино, Жулиен Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Мариян Вангелов
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!