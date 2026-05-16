Локомотив Пловдив ще играе с изключително експериментален състав в днешното си гостуване на Арда (Кърджали), установи Plovdiv24.bg. Черно-белите ще бъдат без 11 основни футболисти, а решението на треньора Душан Косич е да ги съхрани за мача на сезона - финала за Купата на България срещу ЦСКА, който е на 20 май от 19 часа на националния стадион "Васил Левски" в столицата. Двубоят срещу Арда е от предпоследния плейофен кръг на втората четворка и започва днес от 19:00 часа на “Арена Арда" в Кърджали.

Още след предишния мач срещу Черно море Plovdiv24.bg информира читателите си, че четирима футболисти на "смърфовете" изчистиха натрупаните картони и ще бъдат наказани за днес - Ивайло Иванов, Мартин Атанасов, Андрей Киндриш и Тодор Павлов. Още от преди 10-ина дни санкция изтърпява и Каталин Иту.

Освен това пълна почивка бе дадена на вратаря Боян Милосавлиевич, защитниците Адриан Кова и Лукас Риан, халфовете Севи Идриз и Парвиз Умарбаев, както и на нападателя Жоел Цварц.

Поради тази причина в последната тренировка на отбора бяха включени редица състезатели от втория отбор, U18 и U17. Това са Симеон Георгиев, Петър Кръстев, Стефан Гочев, Денис Кирашки, Радослав Палазов, Енес Мишев, Константин Грахльов, Станислав Витанов, Валери Божинов, Пламен Петров.

Ето всички футболисти, на които ще разчита Косич в днешния мач срещу Арда:

Вратари: Петър Зовко, Симеон Георгиев

Защитници: Пламен Петров, Денис Кирашки, Калоян Костов, Радослав Палазов, Станислав Витанов

Полузащитници и нападатели: Миха Търдан, Стефан Гочев, Димитър Илиев, Запро Динев, Валери Божинов, Георги Чорбаджийски, Енес Мишев, Франсиско Политино, Жулиен Лами, Крист Лонгвил, Аксел Велев, Мариян Вангелов