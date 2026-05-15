Пловдивчанинът Илиян Радулов продължи чудесното си представяне в турнира на клей във Вик (Испания), който е с награден фонд 30 хиляди долара. 20-годишният национал на България за Купа "Дейвис" постигна 10-а поредна победа, с която се класира на полуфинал.

Само преди 5 дни Радулов триумфира в друг турнир в Сабадел. Днес той победи в четвъртфинален двубой №396 в световната ранглиста и втори поставен в основната схема Ориол Рока Баталя (Испания) със 7:6(5), 6:3. Двубоят продължи два часа и 8 минути.

Нашето момче пропиля аванс от пробив в началото на първия сет, който беше решен след тайбрек. В него Радулов поведе с 6:3 точки и реализира третия си сетбол, за да поведе в резултата. Пловдивчанинът допусна пробив в първия гейм на втората част, но веднага върна брейка. След 2:2 той спечели три поредни гейма, а след това затвори мача с крайното 6:3.

Така Илиян Радулов записа впечатляваща десета поредна победа. В спор за място на финала той ще се изправи срещу поставения под №8 Серджи Перес Контри (Испания).