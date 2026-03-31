Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на турнира на твърда настилка в Нант (Франция) с награден фонд 40 хиляди долара. 19-годишната пловдивчанка победи на старта с 6:4, 6:0 №239 в световната ранглиста Ева Гереро Алварес (Испания). Срещата продължи 73 минути.
Нашето момиче допусна пробив още в първия гейм на мача, но веднага отговори с рибрейк за 1:1. Срещата беше равностойна до 4:4, като след това Елизара Янева показа значително по-високата си класа и спечели следващите осем гейма, за да триумфира с победата.
Във втория кръг пловдивчанката ще играе срещу победителката от мача между осмата поставена Синю Гао (Китай) и квалификантката Изабела Шербан (Италия).
Има шанс да сме домакини в баража за оставане в Световната група, ето потенциалните ни съперници
11.02
