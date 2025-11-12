© виж галерията През изминалата седмица се проведе деветото издание на международния Мастърс турнир от веригата “Киндер+" в академията на Рафаел Надал в Испания. България беше представена от 8 деца – 4 до 10 г. и 4 до 12 г., достигнали до националните финали във веригата състезания.



Тенис и падел клуб "Макс Про“ Пловдив имаше цели трима свои представители в националния отбор - Александър Гендов, Максим Табаков и Никол Бюлбюлева, а главният им треньор Серафим Грозев водеше отбора до 12 г.



Пловдивският клуб завоюва 2 медала, като Александър Гендов завърши на второ място на сингъл. На финала Алекс загуби от французина Сандро Мабиле. Никол Бюлбюлева отстъпи на полуфинала от бъдещата шампионка Хана Чиронек от Полша и така остана с бронзово отличие.



Освен с победите и прекрасните изживявания, децата ще запомнят турнира и със срещата си с тенис легендата Рафаел Надал. Точно преди една от тренировките им той поздрави българския национален отбор и си направи снимка с тях.



"Kinder Joy of moving“ е международна инициатива, която вдъхновява деца от 34 държави да бъдат активни и да развиват чрез спорта умения, които ще са им необходими цял живот.



В мастърс турнира в Манакор бяха представени 10 държави със своите национални финалисти, които в рамките на 4 дни премериха сили на корта. Освен сингъл, децата участваха в смесени двойки на случаен принцип, както и на турнир "дете с родител“. Организаторите бяха подготвили много изненади за децата като стрелба с лък, тенис с гигантски ракети и топки, тенис на маса, парти на състезателите.



Александър Гендов е на 12 години от град Раковски. Тренира тенис от 6-годишен. Състезател е на ТПК "Макс Про“ от 4 години.



Никол Бюлбюлева е на 11 години от Свиленград. Играе тенис от 5-годишна. От 2 години е състезателка на ТПК "Макс Про“ Пловдив.