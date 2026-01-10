Пловдивчанинът Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Анталия

© Янаки Милев (вдясно) Пловдивчанинът Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.



Поставените под №2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) отстъпиха във финалния двубой пред водачите в схемата Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) след драматична битка – 3:6, 7:5, 7:10. Срещата продължи 1 час и 33 минути.



Италианската двойка стигна до два пробива в първия сет, но във втората част Милев и Попович показаха характер, като реализираха брейк в 12-ия гейм и изравниха резултата. В решителния трети сет българо-сръбският тандем поведе с 6:3, но Бондиоли и Бранкачо спечелиха седем от следващите осем точки и триумфираха с крайния успех.



За Янаки Милев това е поредно силно представяне на двойки. Пловдивчанинът има пет титли от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), като за последно ликува в Сарагоса (Испания) в началото на октомври миналата година.