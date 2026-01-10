ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (11)
Пловдивчанинът Янаки Милев стана вицешампион на двойки в Анталия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:36Коментари (0)155
©
Янаки Милев (вдясно)
Пловдивчанинът Янаки Милев стана вицешампион на двойки на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара. 

Поставените под №2 Милев и Стефан Попович (Сърбия) отстъпиха във финалния двубой пред водачите в схемата Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо (Италия) след драматична битка – 3:6, 7:5, 7:10. Срещата продължи 1 час и 33 минути.

Италианската двойка стигна до два пробива в първия сет, но във втората част Милев и Попович показаха характер, като реализираха брейк в 12-ия гейм и изравниха резултата. В решителния трети сет българо-сръбският тандем поведе с 6:3, но Бондиоли и Бранкачо спечелиха седем от следващите осем точки и триумфираха с крайния успех.

За Янаки Милев това е поредно силно представяне на двойки. Пловдивчанинът има пет титли от турнирите на Международната федерация по тенис (ITF), като за последно ликува в Сарагоса (Испания) в началото на октомври миналата година.
Още по темата: общо новини по темата: 887
09.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
18.12.2025
16.12.2025
12.12.2025
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Голмайсторът на Марица продължава пробите в Локомотив
 Честито! Легенда на пловдивския футбол навършва днес 63 години
 ПФК Спартак: Да направим нашия дом още по-страшен за съперниците!
 Игра паметни мачове за Ботев, беше и капитан, но сега се върна в родния Раковски
 Фенклубът на Локо: Бъди един от нас! Черно-бялата идея продължава да живее чрез всички нас!
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: