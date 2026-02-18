ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (10)
Най-добрият пловдивски тенисист започна страхотно в Индия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:59Коментари (0)14
©
Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов, се класира за втория кръг на сингъл в турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия), който е с награден фонд 107 000 евро. 

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" победи на старта Филип Секулич (Австралия) с 6:4, 7:5. Двубоят продължи час и 56 минути.

32-годишният Кузманов направи пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част след 4:5 направи серия от три поредни гейма, за да стигне до обрат и крайната победа.

Така Мико прибави 6 точки към актива си за световната ранглиста, а в следващия кръг ще играе с поставения под номер 8 в основната схема Рио Ногучи (Япония).

На двойки Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан) ще играят в първия кръг срещу представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх.
Още по темата: общо новини по темата: 913
16.02.2026
08.02.2026
07.02.2026
06.02.2026
05.02.2026
02.02.2026
предишна страница [ 1/153 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Талант на Локо пред дебют за младежкия национален отбор
 Разговор между Косич и Крушарски, резултатът трябва да се види до седмица
 Синът на Херо с язвителен коментар към Илиян Филипов
 Обявиха пълните съдийски наряди на Локо - Спартак и Ботев - Лудогорец
 Гледайте: БФС с точен анализ на спорни ситуации в мачовете на Локо и Ботев
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: