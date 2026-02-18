Най-добрият пловдивски тенисист започна страхотно в Индия

© Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов, се класира за втория кръг на сингъл в турнира на твърди кортове от сериите "Чалънджър 75" в Ню Делхи (Индия), който е с награден фонд 107 000 евро.



Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" победи на старта Филип Секулич (Австралия) с 6:4, 7:5. Двубоят продължи час и 56 минути.



32-годишният Кузманов направи пробив в деветия гейм по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част след 4:5 направи серия от три поредни гейма, за да стигне до обрат и крайната победа.



Така Мико прибави 6 точки към актива си за световната ранглиста, а в следващия кръг ще играе с поставения под номер 8 в основната схема Рио Ногучи (Япония).



На двойки Димитър Кузманов и Денис Евсеев (Казахстан) ще играят в първия кръг срещу представителите на домакините Дивидж Шаран и Каран Сингх.