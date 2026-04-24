Шест българчета (четири момчета и две момичета) се класираха за полуфиналите на сингъл на международния турнир до 12 години от втора категория на веригата "Тенис Европа" в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК "Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база.
Момчета, ¼-финали
Митко Генов – Давид Диков 3:6, 6:2, 10-5
Мартин Маринов – Иван Манделев 6:1, 6:2
Георги Минков – Максим Табаков 6:2, 6:1
Слави Георгиев – Красимир Анграски 6:2, 6:3
Момчета, ½-финали
Митко Генов – Мартин Маринов
Георги Минков – Слави Георгиев
Момичета, ¼-финали
Рая Карабова – Адел Мажитова (Казахстан) 6:0, 6:1
Ния Синчанова – Ясмин Беликтай (Турция) 6:3, 6:1
Виктория Груйовска – Сура Джато (Великобритания) 5:7, 0:6
Аря Екмекчи (Турция) – Ирини Аретаки (Гърция) 6:1, 6:4
Момичета, ½-финали
Рая Карабова – Ния Синчанова
Сура Джато (Великобритания) – Аря Екмекчи (Турция)
Шест българчета се класираха и за финалите в надпреварата на двойки. В изцяло български финал при юношите Максим Табаков/Ивелин Василев ще играят срещу Митко Генов/Георги Минков.
Във финала при момичетата българките Рая Карабова/Ния Синчанова ще се изправят срещу туркините Ясмин Беликтай/Дерин Челик.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!