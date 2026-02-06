ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (3) | Вчера (15)
Елизара Янева победи швейцарка в Порто, ще играе срещу шампионка от "Уимбълдън"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:14Коментари (0)144
©
Елизара Янева се класира за четвъртфиналите от тенис турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия), който е с награден фонд 40 хиляди долара. 

18-годишната пловдивчанка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи швейцарката Катерина Цигурова с 6:3, 6:2. Срещата продължи 78 минути.

Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част нашето момиче спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2. Любопитното е, че Янева и Цигурова си партнираха на двойки на предишния турнир в Порто.

За място на полуфиналите Янева ще играе срещу шампионката от "Уимбълдън" при девойките за 2025 година Миа Поханкова (Словакия).

С класирането си до финала миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на "Ролан Гарос".
Още по темата: общо новини по темата: 909
05.02.2026
02.02.2026
31.01.2026
30.01.2026
29.01.2026
29.01.2026
предишна страница [ 1/152 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Янев срещу Тунчев? Ще успее ли ЦСКА да спре серията на Арда?
 Илиян Филипов даде 10 000 евро за виртуален билет в дербито
 Българското участие на Олимпийските игри по дни и часове
 От "Лаута": Продажбата на билети за дербито върви с пълна сила, интересът към тройните пропуски е голям
 Ботев пуска утре билетите за дербито, има обаче много важно условие
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: