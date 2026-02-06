Елизара Янева победи швейцарка в Порто, ще играе срещу шампионка от "Уимбълдън"

© Елизара Янева се класира за четвъртфиналите от тенис турнира на твърда настилка в зала в Порто (Португалия), който е с награден фонд 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка, която миналата седмица стана вицешампионка на друг турнир в Порто, победи швейцарката Катерина Цигурова с 6:3, 6:2. Срещата продължи 78 минути.



Янева спечели три поредни гейма от 3:3 до 6:3 по пътя си към успеха в първия сет. Във втората част нашето момиче спечели четири поредни гейма от 2:2 до 6:2. Любопитното е, че Янева и Цигурова си партнираха на двойки на предишния турнир в Порто.



За място на полуфиналите Янева ще играе срещу шампионката от "Уимбълдън" при девойките за 2025 година Миа Поханкова (Словакия).



С класирането си до финала миналата седмица българката се изкачи до рекордното за нея 260-о място в световната ранглиста. Така тя се приближава до участие в квалификациите на "Ролан Гарос".