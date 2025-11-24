18-годишна пловдивчанка загуби драматично финала на турнир за жени в Словакия

© Елизара Янева загуби драматично финалната среща на турнира на твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.



18-годишната пловдивчанка отстъпи с 4:6, 6:3, 6:7(3) от чехкинята Луцие Хавличкова, която е бивша №196 в света. Двубоят продължи 2 часа и 27 минути.



Янева имаше преднина от 4:2 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 4:6. Пловдивчанката поведе с 4:1 във втората част, Хавличкова намали пасива си на 3:4, но Янева спечели следващите два гейма и изравни резултата в сетовете.



Чехкинята поведе с 2:0 в третия решителен сет, а след още един пробив дръпна в резултата с 4:1. Янева обаче показа страхотен характер и не се предаде, като успя да изравни резултата при 5:5. Нашето момиче допусна нов пробив за 5:6, при този резултат спаси четири мачбола при сервис на Хавличкова, а след това проби за да стигне до тайбрек. В него Янева обаче загуби с 3-7 точки и трябваше да се задоволи с второто място на турнира.



Преди този мач Елизара Янева постигна четири поредни впечатляващи победи при само един загубен сет.



В момента талантливата ни тенисистка е №438 в класацията на WТА. Тя има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември в Пазарджик.