ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (10) | Вчера (19)
Димитър Кузманов прибави 7 точки към актива си за световната ранглиста
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:40Коментари (0)148
©
Димитър Кузманов - Мико отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания), който е с награден фонд 145 250 евро. 

Пловдивчанинът отстъпи с 4:6, 4:6 на германеца Том Генч. Срещата продължи 82 минути.

Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" допусна по един пробив във двата сета, а от своя страна не успя за пробие подаването на Генч.

На старта Димитър Кузманов елиминара бившия №97 в света Кимер Копеянс (Белгия), като по този начин заработи 7 точки за световната ранглиста.
Още по темата: общо новини по темата: 841
01.10.2025
01.10.2025
30.09.2025
26.09.2025
26.09.2025
25.09.2025
предишна страница [ 1/141 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Рашко Стоянов отговори на Филипов: Прикрива реалните проблеми, съчувствам му
 Голям "черно-бял" любимец пред завръщане в своя дом
 Приятна изненада за юношите на Локомотив U17
 Валери Божинов отново бележи за Локо, "смърфовете" с изразителна победа на "Лаута"
 Славно минало! 63 години от първата и единствена победа на Спартак в турнира за КЕШ
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: