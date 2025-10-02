Димитър Кузманов прибави 7 точки към актива си за световната ранглиста

© Димитър Кузманов - Мико отпадна във втория кръг на сингъл на тенис турнира от сериите "Чалънджър" във Вийена (Испания), който е с награден фонд 145 250 евро.



Пловдивчанинът отстъпи с 4:6, 4:6 на германеца Том Генч. Срещата продължи 82 минути.



Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" допусна по един пробив във двата сета, а от своя страна не успя за пробие подаването на Генч.



На старта Димитър Кузманов елиминара бившия №97 в света Кимер Копеянс (Белгия), като по този начин заработи 7 точки за световната ранглиста.