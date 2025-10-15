ИЗПРАТИ НОВИНА
Лош ден за 18-годишна пловдивчанка, пропусна 5 сетбола и два мачбола
Автор: Стойчо Генов 10:24Коментари (0)62
Пловдивчанката Елизара Янева имаше лош ден в тенис турнира на червени кортове в Санта Маргерита ди Пула (Италия), който е с награден фонд 30 хиляди долара. 

18-годишният ни талант пропусна общо 5 сетбола и два мачбола и в крайна сметка отпадна от надпреварата на сингъл. Елизара отстъпи на поставената под номер 2 в основната схема и №259 в световната ранглиста за жени Анхела Фита Болуда (Испания) с 6:7(3), 6:1, 6:7(1) след почти три часа игра.

Пловдивчанката изпусна пет сетбола при 5:4 гейма и подаване на съперничката в първата част, която в последствие загуби след пет поредни точки за Болуда в тайбрека. Във втория сет Янева доминираше и даде само гейм на испанката.

В решаващия трети сет Елизара поведе с 5:3 и сервираше за победата, но пропусна два мачбола, след което отново се стигна до тайбрек. В него Болуда взе първите четири разигравания и спечели със 7-1 точки.

Пловдивчанката обаче ще продължи участието си в надпреварата на двойки директно от четвъртфиналите. Тя и Аня Станкович (Сърбия) са номер 4 в основната схема.
