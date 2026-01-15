ИЗПРАТИ НОВИНА
Спортните новини: Днес (15) | Вчера (15)
Пловдивчанинът Янаки Милев с впечатляващ обрат срещу много по-силен съперник
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:11
©
Пловдивчанинът Янаки Милев се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара. 

Националът на България за Купа "Дейвис", който участва с "уайлд кард", постигна впечатляващ обрат срещу втория поставен в схемата и №289 в световната ранглиста Андрей Недич (Босна и Херцеговина), надделявайки с 2:6, 7:5, 6:4 след истинска битка, продължила два часа и 55 минути.

Милев отстъпи в първия сет, но във втората част демонстрира изключителен характер и психическа устойчивост. Пловдивчанинът преодоля пасив от 1:3, спаси три мачбола в десетия гейм и след серия от три поредни гейма стигна до 7:5, с което изравни резултата в сетовете.

В решаващия трети сет тенисистът на Локо-98 (Пловдив) отново показа хладнокръвие, като поведе с 3:1, допусна изравняване, но реализира нов пробив за 5:4. При свой сервис той затвори срещата при четвъртата си възможност и триумфира с победата.

В спор за място на полуфиналите Янаки Милев ще играе утре срещу испанеца Алекс Марти Пухолрас.

През миналата седмица пловдивският тенисист добави още един силен резултат в Анталия, след като стана вицешампион на двойки на друг турнир с награден фонд 30 хиляди долара.
