Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, направи твърде емоционален коментар за себе си, за това, което прави и което обича, видя Plovdiv24.bg. Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" използва личния си профил във Фейсбук, където публикува снимки и текст с кратка ретроспекция за нещата от живота.
В момента Димитър Кузманов е №310 в световната ранглиста на АТР.
Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Димитър Кузманов:
Все повече и повече си давам сметка, колко благословен съм и колко смирен трябва да бъда!
Правя това, което обичам, обичам това, което правя. Моето хоби е и моя работа. Имам възможност да бъда пример и да вдъхновявам. Пътувам по целия свят! Обичам и съм обичан!
Какво друго да кажа освен:
Благодаря Господи! Господи помилуй
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!