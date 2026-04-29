Най-добрият пловдивски тенисист в момента - Димитър Кузманов - Мико, направи твърде емоционален коментар за себе си, за това, което прави и което обича, видя Plovdiv24.bg. Рекордьорът на България по победи за Купа "Дейвис" използва личния си профил във Фейсбук, където публикува снимки и текст с кратка ретроспекция за нещата от живота.

В момента Димитър Кузманов е №310 в световната ранглиста на АТР.

Plovdiv24.bg публикува без редакторска намеса коментара на Димитър Кузманов:

Все повече и повече си давам сметка, колко благословен съм и колко смирен трябва да бъда!

Правя това, което обичам, обичам това, което правя. Моето хоби е и моя работа. Имам възможност да бъда пример и да вдъхновявам. Пътувам по целия свят! Обичам и съм обичан!

Какво друго да кажа освен:

Благодаря Господи! Господи помилуй