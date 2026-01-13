ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
НачалоФутболТенисБаскетболВолейболДругиДЮШФутзалИнтервюСтатистики
Спортните новини: Днес (11) | Вчера (14)
Страхотна победа в Манчестър за 18-годишната пловдивчанка Елизара Янева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:58Коментари (0)293
©
Елизара Янева започна по впечатляващ начин участието си на турнира на твърда настилка в зала в Манчестър. 18-годишната пловдивчанка се класира за втория кръг на надпреварата с награден фонд 40 000 долара.

Нашето момиче победи с 6:3, 4:6, 6:3 поставената под №6 в основната схема Нома Акугуе от Германия, която заема 269-о място в световната ранглиста. Янева в момента е №365 в класацията на WTA.

Тя спечели убедително първия сет, а във втория водеше с 3:1, но допусна обрат и изравняване на сетовете. В решителната трета част пловдивчанката показа характер и хладнокръвие – след 2:2 тя спечели четири от следващите пет гейма и затвори мача при 6:3 след 2 часа и 13 минути игра.

Във втория кръг и в спор за място на четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу представителката на домакините Емили Апълтън.
Още по темата: общо новини по темата: 889
13.01.2026
10.01.2026
09.01.2026
08.01.2026
07.01.2026
18.12.2025
предишна страница [ 1/149 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Актуални Четени Теми
 Веласкес за Око-Флекс: Не коментирам чужди играчи! Отнасяме се отговорно към трансферните процеси
 Бивш футболист на Локо приключи в чужбина и се върна в Първа лига
 Йордан Иванов с първо изявление, след като бе назначен за треньор на Академик
 Гигант (Съединение): Привлякохме един от най-големите таланти на Марица
 Вратарят на Асеновец Станимир Иванов прекрати кариерата си
Класиране Резултати

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: