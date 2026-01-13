Страхотна победа в Манчестър за 18-годишната пловдивчанка Елизара Янева

© Елизара Янева започна по впечатляващ начин участието си на турнира на твърда настилка в зала в Манчестър. 18-годишната пловдивчанка се класира за втория кръг на надпреварата с награден фонд 40 000 долара.



Нашето момиче победи с 6:3, 4:6, 6:3 поставената под №6 в основната схема Нома Акугуе от Германия, която заема 269-о място в световната ранглиста. Янева в момента е №365 в класацията на WTA.



Тя спечели убедително първия сет, а във втория водеше с 3:1, но допусна обрат и изравняване на сетовете. В решителната трета част пловдивчанката показа характер и хладнокръвие – след 2:2 тя спечели четири от следващите пет гейма и затвори мача при 6:3 след 2 часа и 13 минути игра.



Във втория кръг и в спор за място на четвъртфиналите Елизара Янева ще се изправи срещу представителката на домакините Емили Апълтън.